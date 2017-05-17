У закрывшегося банка остались миллионные долги

2017-05-17 11:53 | www.oxu.az | 2

Число кредитов находящегося в процессе ликвидации ОАО Gəncəbank составляет 1083, а объем общего кредитного портфеля – 104 млн манатов.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил исполнительный директор Фонда страхования вкладов Азад Джавадов.

«Совокупные обязательства банка составляют 61 млн манатов. Обязательства банка перед физическими лицами составляют 2,6 млн манатов, перед юридическими - 10,7 млн манатов.

А.Джавадов добавил, что по размеру привлеченных средств самое крупное обязательство Gəncəbank - перед Национальным фондом поддержки предпринимательства:

«Обязательства банка перед Фондом составляют 39 млн манатов, а перед Центробанком - 7,5 млн манатов».

У.А.

