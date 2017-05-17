Названа сумма премий завоевавшим несколько медалей Исламиады

2017-05-17 11:58 | www.oxu.az | 2

Победившим на Исламских играх солидарности «Баку-2017» азербайджанским спортсменам будут выдавать денежные премии в соответствии с количеством завоеванных ими медалей.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом на пресс-конференции заявил министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов.

По словам министра, ходят слухи о том, что завоевавшим несколько медалей дадут премию, предусмотренную для обладателей только одной медали:

«Это не соответствует действительности. Имеется распоряжение президента, которое не могут изменить никакие слухи».

Отметим, что на Исламиаде азербайджанский стрелок Руслан Лунев и пловец Максим Шемберев взяли по 4 «золота». По распоряжению президента Ильхама Алиева, обладатели золотых медалей получат денежную премию в размере 100 тыс. манатов.

Кроме того, 50 тыс. манатов им выплатит Национальный олимпийский комитет.

A.M.

