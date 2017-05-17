Ликвидации ВАК не повлияет на отношения между Москвой и Баку

2017-05-17 12:28 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Аннулирование регистрации Всероссийского азербайджанского Конгресса (ВАК) не должно оказать ощутимого влияния на союзнические отношения между Россией и Азербайджаном, об этом Trend в среду сказал эксперт по международным вопросам Евгений Михайлов.

По его словам, вопрос о закрытии организации лежал, прежде всего, в юридической, а не в политической плоскости. Соответственно, можно предположить, что будет создана без каких либо помех новая организация, которая будет защищать интересы диаспоры.

«Вполне вероятно, что к закрытию ВАК приложила руку мощная армянская диаспора в России, но это лишь предположение. Необходимо правовыми и цивилизованными методами добиваться улучшения жизни Азербайджанцев на территории России. Я сомневаюсь в выводах неких политологов о том, что Россия не толерантна к дружественному азербайджанскому народу. Это не так, юридические казусы позволяющие закрывать официально общественные организации существуют во многих странах», - сказал эксперт.

По его словам, уровень российско-азербайджанских отношений в ближайшее время не изменится в худшую сторону. Всегда можно найти консенсус в любой напряженной ситуации.

Верховный суд России на основе обращения министерства юстиции РФ 15 мая принял решение аннулировать регистрацию Всероссийского азербайджанского конгресса (ВАК).

(Автор: Анаханум Хидаятова)