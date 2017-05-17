Акционеры NIKOIL Bank соберутся на очередное заседание в Монако

2017-05-17 12:30 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - 30 июня 2017 года в 10.00 в Королевстве Монте Карло, город Монако состоится очередное общее собрание акционеров ОАО ИКБ NIKOIL Bank (адрес: г. Баку, улица Пушкина 30).

Об этом говорится в сообщении Наблюдательный совета NIKOIL Bank, распространенном в среду.

На повестке дня будут обсуждаться нижеуказанные вопросы:

- Утверждение годового финансового отчета, подтвержденный внешним аудитором и рекомендованный Аудиторским комитетом банка.

- Утверждение положения об общем собрании акционеров;

- Распределение прибыли и выплата дивидендов;

- Другие вопросы о повестке дня собрания.

Просьба предоставлять удостоверение личности и соответствующие документы, подтверждающие полномочия для участия в собрании.

Материалы по вопросам о повестке дня собрания будут отправлены на электронные адреса.