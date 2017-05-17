Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın sivil yerleşim bölgelerini hedef aldı

2017-05-17 13:12 | www.trend.az | 1

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’nin temas hattının Ağdam bölgesinde Azerbaycan mevzilerini ve sivil yerleşim bölgelerini ağır silahlarla ateşe tuttuğunu belirtti. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, Azerbaycan ordusu saldırıya cevap ateşi ile karşılık verdi.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında 1988 yılı itibari ile çıkan çatışmalar, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri tarafından Azerbaycan'a ait Dağlık Karabağ ve etraf 7 bölgenin işgaline neden oldu. 1994 yılında sağlanan ateşkes anlaşması ile sorunun çözümlenmesi AGİT Minsk Grubu tarafından yürütülüyor.

BM'in Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarının işgaline son vermesine ilişkin aldığı 4 karar halen uygulanmıyor.