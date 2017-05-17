Дефицит госбюджета приближается к 370 млн. манатов

2017-05-17 13:26 | www.apa.az | 3

Доходы государственного бюджета Азербайджана в январе-апреле 2017 года составили 5 млрд. 21,9 млн. манатов, расходы - 5 млрд. 390 млн. манатов.

Как передает АПА-Экономикс со ссылкой на оперативные данные Минфина, дефицит госбюджета составил 368,1 млн. манатов или около 1,8% ВВП.

Отметим, что поступления в госбюджет в первом квартале 2017 года составили 3 млрд. 591,7 млн. манатов, на финансирование различных социально-экономических мер расходовано 3 млрд. 912,7 млн. манатов. Профицит госбюджета составил 321 млн. манатов или 2,1% ВВП.

Доходы от НДС составили 20,6%, налога на прибыль юридических лиц - 12,4%, подоходного налога физических лиц - 5,7%, акцизов - 4,1%, других налогов - 11,1%, а 46,1% обеспечено за счет неналоговых доходов.

На развитие и регулирование экономики расходовано 26,1% бюджетных средств, на соцзащиту и соцобеспечение - 16,4%, общие государственные службы - 15,7%, на сферу образования и здравоохранения - 11,3%, на другие сферы - 30,5%.