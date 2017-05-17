Пресс-служба: Председатель ОБСЕ совершит визит в регион Южного Кавказа

2017-05-17 13:26 | www.apa.az | 3

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц в этом году совершит визит в регион Южного Кавказа.

Об этом АПА сообщили в пресс-службе председателя ОБСЕ.

Отмечается, что точная дата визита пока неизвестна.

Отметим, страны-председатели ОБСЕ традиционно каждый год совершают визиты в Азербайджан и Армению, страны являющиеся сторонами нагорно-карабахского конфликта. В 2016 году бывший председатель ОБСЕ, глава МИД Германии Франк Вальтер-Штайнмайер совершил визит в Азербайджан 30 июня. В 2015 году эту должность занимал министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич, его визит состоялся 1 июня.

Отметим, нынешний этап нагорно-карабахского конфликта начался в 1988 году с территориальных претензий Армянской ССР к Азербайджанской ССР.

В 1991– 1994 годах за территорию Нагорного Карабаха между Арменией и Азербайджаном велась ожесточенная борьба. В результате 20 процентов территории Азербайджана - Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов (Лачин, Кяльбаджар, Агдам, Физули, Джабраил, Губадлы, Зангилан) были оккупированы Вооруженными силами Армении, более миллиона людей стали беженцами и вынужденными переселенцами. Военные действия были завершены подписанием между Азербайджаном и Арменией в мае 1994 года в Бишкеке соглашения о режиме прекращения огня.

Урегулированием нагорно-карабахского конфликта занимается Минская группа ОБСЕ. Группа была создана 24 марта 1992 года на встрече Совета Министров СБСЕ (после проведенного в декабре 1994 года Будапештского саммита ОБСЕ) в Хельсинки. В состав Минской группы входят Азербайджан, Армения, Россия, Соединенные Штаты Америки, Франция, Италия, Германия, Турция, Беларусь, Финляндия и Швеция.

С декабря 1996 года начал функционировать институт сопредседательства МГ ОБСЕ в составе России, США и Франции.

В 1993 году Совбезом ООН с короткими перерывами были приняты резолюции 822, 853, 874 и 884, требующие полного и безоговорочного вывода со всех оккупированных территорий Азербайджана армянских войск. Кроме того, существуют резолюции Генассамблеи ООН, ПАСЕ, ОБСЕ, ОИС, а также других организаций и структур.