Бюджет Олимпиады-2018 превысит 1,9 млрд долларов

2017-05-17 12:02 | www.oxu.az | 3

Бюджет Олимпийских игр 2018 года в Южной Корее превысит 1,9 млрд долларов.

Как передает Oxu.Az, об этом ТАСС сообщил руководитель оргкомитета «Пхенчхан-2018» Ли Хи Бом.

«Недавно у нас сменилось правительство, поэтому в ближайшее время мы обсудим поправки в бюджете Олимпиады. На данный момент бюджет соревнований составляет 2,2 трлн. южнокорейских вон (1,97 млрд долларов). Он изменится, поскольку затраты растут», - сказал Ли Хи Бом.

Олимпиада-2018 пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

Н.О.