Туркменистан и Франция обсудили вопросы миграции

2017-05-17 12:33 | www.trend.az | 3

АШХАБАД /Trend/ - В Государственной миграционной службе Туркменистана состоялась встреча с делегацией Франции, говорится в распространенном в среду сообщении ведомства.

"Обмен мнениями о возможностях туркмено-французского сотрудничества выявил обоюдное стремление к установлению более тесных контактов в сфере миграции", - сказано в информации.

Туркменистан одним из первых в регионе начал выдавать гражданам биометрические паспорта, соответствующие международным стандартам, которые являются гарантией Туркменистаном защиты и покровительства своих граждан как на территории страны, так и за ее пределами.

"В данном контексте туркменская сторона была ознакомлена с навыками компании “Oberthur Technologies-Identite” в области изготовления паспортов, удостоверений личности", - отмечается в сообщении.

В ходе встречи было отмечено, что осуществляемые в Туркменистане масштабные инфраструктурные проекты и курс на интеграцию в мировую экономическую систему обуславливают интерес ведущих французских и в целом европейских компаний к сотрудничеству.

Французские компании в Туркменистане представлены в таких сферах, как строительство, транспорт, туризм и энергетика. Две страны также заинтересованы в реализации проекта транспортировки туркменского газа в Европу.

Рассматривается вариант прокладки газопровода через Каспий и Азербайджан и подключения его к транснациональным проектам в европейском направлении. К разработке углеводородных ресурсов туркменской части Каспия и изучению возможностей транспортировки газа в Европу проявляют интерес Total и Gas de France.

С правительством Туркменистана подписала соглашение французская Schneider Electric в рамках консорциума с бельгийской Enex по обеспечению энергообеспечения туркменской столицы. Thales Alenia Space осуществила проект строительства первого национального искусственного спутника Туркменистана.

(Автор: Гусейн Гасанов)