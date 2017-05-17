Два турецких генерала попросили предоставить убежище во Франкфурте-на-Майне

2017-05-17 13:35 | www.apa.az | 3

Два турецких генерала, вероятно участвовавших в попытке государственного переворота в июле прошлого года в Турции, запросили убежище в немецком городе Франкфурт-на-Майне.

Как передает АПА, об этом сообщил таблоид Bild со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, запрос на получение статуса беженцев они подали в аэропорту Франкфурта в понедельник вечером.

После предварительной проверки заявлений турецких военных должны перевезти в учреждение для первичного приема беженцев и переселенцев в городе Гисен (федеральная земля Гессен).

Ранее несколько десятков турецких военных, служивших на немецких базах НАТО, обратились к властям ФРГ с просьбой о предоставлении убежища, так как, по их словам, они попали под «зачистку» после попытки переворота в Турции и были вынуждены покинуть свои посты на базах НАТО в ФРГ. В МВД ФРГ подтвердили, что турецкая сторона направила в течение нескольких лет около шести тысяч запросов о выдаче граждан-сторонников Фетхуллаха Гюлена, которого подозревают в организации попытки госпереворота. Эти запросы не были удовлетворены.