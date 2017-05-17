Создан компьютер с крупнейшим объемом памяти

2017-05-17 12:11 | www.oxu.az | 2

Компания Hewlett Packard представила прототип компьютера с рекордным объемом памяти - 160 терабайт. В компании отмечают, что речь идет о памяти, сочетающей в себе черты оперативной и постоянной, передает Oxu.Az со ссылкой на BBC.

Компьютер создан для работы с большими данными и может одновременно анализировать информацию, объем которой эквивалентен 160 миллионам книг, рассказали в компании.

Устройство, получившее название The Machine («Машина»), использует операционную систему на основе Linux. Основное внимание создатели компьютера уделили его памяти, а не процессору, заявили в компании.

HP заявила, что исследовательский проект, в рамках которого был создан компьютер, в конечном итоге может привести к появлению «почти бесконечного» пула памяти.

Работа над «Машиной» началась пять лет назад. Специалисты HP решили, что мощности существующих компьютеров недостаточно для работы с большими данными, и решили создать новый суперкомпьютер специально для этой цели. Примерно три года назад над ним раблотало 75% всех сотрудников лабораторий HP.

Н.О.