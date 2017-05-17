Преодолев все трудности, мы завоевали "золото" Исламиады - азербайджанская спортсменка

2017-05-17 12:57 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Преодолев все трудности, мы завоевали золотую медаль, сказала в среду на пресс-конференции азербайджанская спортсменка Анастасия Ибрагимли, завоевавшая золотую медаль и побившая новый рекорд в тяжелой атлетике на IV Играх исламской солидарности Баку-2017.

«Мы очень хорошо подготовились к Играм исламской солидарности. Предсказать результат бывает сложно, но мы преодолели все трудности и завоевали золотую медаль», - сказала Ибрагимли.

Азербайджанский тяжелоатлет Анастасия Ибрагимли, выступающая в весовой категории 69 кг, завоевала золотую медаль IV Игр исламской солидарности в Баку. В финале Ибрагимли показала результат в 219 кг (по итогам соревнований в рывке и толчке).

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)