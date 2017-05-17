Азербайджанский Expressbank вернул клиентам более 40 тыс манатов cash back

2017-05-17 13:04 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Услуга ExpressClub, которая занимает особое место среди множества продуктов и услуг Expressbank, считается уникальной благодаря тому, что позволяет клиентам, совершающим покупки, зарабатывать реальные деньги.

Как говорится в сообщении банка, распространенном в среду, услуга ExpressClub, которая завоевала доверие и популярность у клиентов за короткие сроки с момента создания и до сегодняшнего дня позволила им заработать более 40 тысяч манатов.

Предоставляемая под слоганом «Превращайте свои расходы в доходы» услуга ExpressClub, дает возможность всем владельцам пластиковых карт от Expressbank возвращать обратно на свой счет часть потраченной суммы (cash back) при осуществлении платежей посредством POS-терминалов. Клиент может как обналичить данные средства, так и в очередной раз превратить свои расходы в доходы при совершении оплат посредством POS -терминалов.

Основным преимуществом проекта ExpressClub является то, что кроме cash back до 20 процентов от суммы транзакций при осуществлении оплат в партнёрских торгово-развлекательных центрах, держатели пластиковых карт Expressbank получают возможность 0,3% возврата от средств, потраченных на предприятиях, не являющихся партнёрами. Следует отметить, что список партнёров, входящих в сеть, постоянно обновляется и пополняется.

Для того, чтобы воспользоваться всеми этими преимуществами достаточно лишь стать обладателем пластиковой карты от Expressbank.

Для желающих стать владельцем пластиковых карт Expressbank стоимость Expresso составляет 5 манатов, Visa Electron/Maestro - 6 манатов, а Visa Classic/MasterCard Standart - 8 манатов. При осуществлении взноса на счет в размере 400 AZN/USD/EUR/GBP вам бесплатно будет предоставлена банковская карта Visa Gold/MasterCard Gold, а при взносе 800 AZN/USD/EUR/GBP вы получите карточку Visa Platinum/MasterCard Platinum. Баланс вашей карты можно удобно, быстро и без комиссии пополнить с помощъю мобильного кошелька и платежного терминала ExpressPay.

Для получения более подробной информации о сети партнеров ExpressClub и услуге cash back, вы можете обратиться в информационный центр 132, воспользоваться веб-сайтом www.expressbank.az или же связаться с нами посредством социальной сети Facebook www.facebook.com/Expressbank.

Превращайте свои расходы в доходы вместе с платежными картами Expressbank.