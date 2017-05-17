СМИ: Трамп рассказал Лаврову о планах ИГ взорвать самолет

2017-05-17 13:36 | www.apa.az | 3

Трамп рассказал Лаврову о планах ИГ взорвать самолет.

Как передает АПА, 16 мая американский телеканал ABC сообщил, что президент США Дональд Трамп на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Вашингтоне поделился секретной информацией о планах «Исламского государства» взорвать пассажирский самолет.

По словам журналистов, данные были получены от израильского разведчика, внедренного к террористам. ABC отметил, что в связи с этим в США задумались об усилении безопасности полетов и, в частности, о запрете провозить ноутбуки на всех рейсах из Европы.



В этот же день Трамп написал в Twitter, что данные, переданные им Лаврову, касались международного терроризма и безопасности авиаперевозок.

