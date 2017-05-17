Министерство о районах, которые лишились дотаций

2017-05-17 12:24 | www.oxu.az | 2

«В результате успешного выполнения госпрограмм в этом году 33 города и района республики формируют свои расходы за счет налогов без получения дотаций из централизованного бюджета».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом руководитель Главного управления по работе с территориальными налоговыми органами Эльчин Бейлеров заявил в интервью газете «Vergilər».

«Особо хочу подчеркнуть, что в регионах большинство налогоплательщиков заняты в сфере сельского хозяйства, и хотя с 1990 года эта сфера, за исключением земельного налога, была освобождена от всех налогов, в 2016 году налоговые поступления составили 600,8 млн манатов.

Хотя до принятия госпрограммы в 2003 году эта цифра составляла 37,7 млн манатов. Таким образом, за последние 15 лет налоговые поступления из регионов выросли в 16 раз».

У.А.

