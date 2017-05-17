Азербайджанские борцы претендуют на две золотые и две бронзовые медали

2017-05-17 13:08 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - На IV Играх исламской солидарности Баку-2017 борцы продолжат соревнования, и уступивший в полуфинале азербайджанский борец Расул Чунаев (71 кг) будет бороться за бронзовую медаль.

Его соперником будет турецкий спортсмен Илькер Сонмез.

Другой представитель от Азербайджана Мурад Мамедов также будет встречаться за «бронзу» с иорданским борцом Мустафой Алгаде.

Вышедшие в финал азербайджанские борцы Рафиг Гусейнов и Орхан Нуриев встретятся с иранским спортсменом Юсифом Гадериан и спортсменом из Казахстана Узуром Жузупбековым соответственно.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)