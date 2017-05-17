Азербайджанский паратлет взял второе «золото» Исламиады (ФОТО)

2017-05-17 13:16 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - На IV Играх исламской солидарности продолжаются соревнования паратлетов.

Азербайджанский спортсмен Самир Набиев, опередив своих соперников в соревнованиях по метанию диска, показал результат 45,17 метра.

Обладателем серебряной медали стал представитель Иордании Амер Абделазиз, "бронзы" - египтянин Метава Абулхир.

Отметим, что вчера Самир Набиев победил в соревнованиях по толканию ядра.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Текст: Кямаля Сеидова)