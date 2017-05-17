Назван объем депозитов бакинского филиала Нацбанка Ирана в закрывшихся банках

2017-05-17 12:37 | www.oxu.az | 3

Депозиты бакинского филиала Национального банка Ирана в Texnikabank, Atrabank и Zaminbank, находящихся в процессе ликвидации, пока не возвращены.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщил исполнительный директор Фонда страхования вкладов Азад Джавадов.

По его словам, депозиты филиала в этих банках являются обеспеченными кредитами.

А.Джавадов отметил, что никаких проблем в выполнении этими тремя банками обязательств перед Bank Melli İran Baku не будет.

«Депозиты Bank Melli İran Baku, размещенные в этих банках, обеспечены залогом. Поэтому средства бакинского филиала Bank Melli İran будут возвращены путем продажи этих залогов», - отметил он.

Напомним, что Bank Melli İran Baku по состоянию на 31 декабря 2016 года имел в Texnikabank депозит на 6 млн 67,778 тыс. манатов, в Atrabank - 2 млн 9 тыс. манатов. Остаток на корреспондентских счетах бакинского филиала Bank Melli İran в ОАО Texnikabank и ОАО Atrabank составляет 10 тыс. 629 манатов и 2 млн 50 тыс. 136 манатов соответственно. Банк также разместил в ОАО Zaminbank два депозита на общую сумму 2 млн евро.

У.А.

