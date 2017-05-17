Yılmaz Erdoğan Bakü'de stand up ile sahne alacak

2017-05-17 14:02 | www.trend.az | 1

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

Ünlü oyuncu, senaryo yazarı, yönetmen Yılmaz Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de "Münakaşa" isimli stand up ile sahneye çıkacak.

Dijital teknoloji ve sosyal medyaya dair güçlü tespitler sunan Yılmaz Erdoğan, bir yandan da kendisine dair merak edilen soruları yanıtlayarak seyircileri oldukça komik ve “hakiki” bir yolculuğa çıkaracak.

Erdoğan'ın sunduğu tek kişilik gösteri 25 mayıs tarihinde Bakü Boulevard Hotel sahnesinde izleyiciler ile buluşacak.

"Münakaşa" gösterisi ile bir çok ülkede sahne alan Yılmaz Erdoğan, söz konusu stand up için ülke içinde turneleri devam ediyor.

Gösteri "SA ORGANİZATİON" tarafından düzenleniyor.

Etkinliğin basın desteği: Trend.az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.az