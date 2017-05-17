На пост министра труда Франции может быть назначена армянка
2017-05-17 12:44 | www.oxu.az | 4
Согласно некоторым публикациям, Астрид Паносян может быть назначена на должность министра труда в правительстве Макрона.
Как передает Oxu.Az, об этом сообщает издание Nouvelles d'Armenie.
Астрид Паносян имеет диплом Высшей школы коммерции, а также диплом парижского Института политических исследований IEP.
У Астрид также степень магистра по государственному управлению Гарвардского университета.
Паносян работала консультантом в американской консалтинговой компании AT Kearney, генеральным секретарем крупной французской страховой компании «Groupama».
С 2015 года она - генеральный директор французско-нидерландской компании по недвижимости «Unibail-Rodamco».
Н.О.