В Вене состоялся международный семинар на тему информирования о торговле людьми

2017-05-17 14:20 | www.apa.az | 3

В Вене состоялся международный семинар на тему «СМИ и информирование общественности о торговле людьми».

Как сообщает принимающий участие на семинаре корреспондент АПА, Азербайджан представила делегация, возглавляемая заместителем начальника пресс-службы МВД, полковником-лейтенантом полиции Орханом Мансурзаде. Целью мероприятия было обсуждение роли СМИ в информировании общественности о проблеме торговли людьми. В центре внимания были различные аспекты распространения информации о фактах и жертвах торговли, обсуждение положительного и отрицательного опыта, влияние освещения проблемы в СМИ на жертв торговли людьми и на формирование общественного мнения, а также рассмотрение проблемы с точки зрения медиа. Во время семинара были определены пути сотрудничества правительства, гражданского общества и представителей медиа для решения проблемы торговли людьми.

Семинар проводится в рамках финансируемого Евросоюзом Проекта по борьбе с торговлей людьми и организованной преступностью. Проект поддерживают ведущие борьбу с организованной преступностью структуры Албании, Азербайджана, Боснии и Герцеговины, Молдовы, Пакистана и Турции путем обеспечения навыками и знаниями для более успешной борьбы с торговлей людьми, проект внесет позитивный вклад в сферу борьбы с организованной преступностью.



Выступивший на мероприятии директор Международного центра разработки миграционной политики Михаэл Шпинделеггер рассказал о значимости проекта. Он подчеркнул важность освещения в СМИ темы борьбы с торговлей людьми.

Заместитель начальника пресс-службы МИД Азербайджана, полковник-лейтенант полиции Орхан Мансурзаде отметил, что согласно закону о СМИ в Азербайджане государством обеспечено право граждан законными путями искать, запрашивать, получать и распространять информацию: «Когда редакции и журналисты, которые злоупотребляют правами журналистики и СМИ, распространяют запрещенную информацию, то в соответствии с законодательством они несут гражданскую, административную, уголовную и другую ответственность».



О.Мансурзаде отметил, что за прошлый год в результате мер, принятых сотрудниками Главного управления по борьбе с торговлей людьми МВД, были зарегистрированы 141 факт торговли людьми, 6 фактов принудительного труда, 19 фактов незаконных действий с документами с целью осуществления торговли людьми: «Раскрываемость преступлений, связанных с торговлей людьми, была обеспечена на 99,3%. 38 человек за торговлю людьми были привлечены к уголовной ответственности. Судами было вынесено 22 приговора, в результате которых 26 торговцев людьми были лишены свободы».