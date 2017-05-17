Президент ознакомился с выставками WorldFood Azerbaijan и CaspianAgro

2017-05-17 14:24 | www.apa.az | 3

Как передает АПА-Экономикс, министр сельского хозяйства Гейдар Асадов подробно проинформировал главу государства о выставках. За годы работы выставки зарекомендовали себя как надежный фундамент для традиционных встреч специалистов, демонстрации оборудования, товаров и услуг пищевой и сельскохозяйственной отрасли, предоставляющие возможность найти клиентов, укрепить уже существующие отношения с партнерами по бизнесу, выйти на новые рынки сбыта. На протяжении многих лет Министерство сельского хозяйства Азербайджана оказывает неоценимую поддержку выставкам WorldFood Azerbaijan и CaspianAgro. Впервые в этом году выставка CaspianAgro получила поддержку от Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO). Также обе выставки поддерживают Фонд поощрения экспорта и инвестиций в Азербайджане (Azpromo) и Национальная конфедерация предпринимателей Азербайджанской Республики. Организаторами выставок выступают компании Iteca Caspian (WorldFood Azerbaijan) и Caspian Event Organisers (CaspianAgro).

В этом году в выставках WorldFood Azerbaijan и CaspianAgro принимают участие 331 компания из 28 стран мира, из которых 70 процентов - иностранные экспоненты и 30 процентов - локальные. Выставки занимают 2 зала Баку Экспо Центра и прилегающую наружную площадку.