Фанат Бешикташа попросил жену футболиста воздержаться от секса с мужем – ФОТО

2017-05-17 12:47 | www.oxu.az | 3

Один из фанатов Бешикташа решил посредством Twitter обратиться к к жене защитника «орлов» Душко Тошича, знаменитой модели и певице Елене Карлеуше, с просьбой отказаться от секса с мужем на ближайшие три недели - именно столько осталось до завершения чемпионата Турции, передает Oxu.Az со ссылкой на Korrespondent.

Сама 38-летняя сербка лишь посмеялась над нескромным обращением фаната:

Отметим, что за три тура до конца турецкой Суперлиги Бешикташ лидирует в чемпионате, опережая ближайшего преследователя на два очка. Фанатам «орлов» действительно есть о чем поволноваться.

Н.О.