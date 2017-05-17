Логистическая компания из РФ планирует зарабатывать в Азербайджане $3 млн ежегодно (версия 2)

2017-05-17 13:31 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Российская логистическая компания Pony Express рассчитывает зарабатывать от деятельности в Азербайджане три миллиона долларов ежегодно, сказал в среду директор по региональному развитию компании Сергей Сергушев на презентации стратегии развития Pony Express в Баку.

Он отметил, что главная цель компании достичь 10-процентной доли на логистическом рынке Азербайджана.

"Азербайджан для нас является стратегически важным рынком, так как тут реализуются крупные транспортно-логистические проекты – Транскаспийский транспортный маршрут, коридор "Север-Юг", создается зона свободной торговли. Мы не только высоко оцениваем транзитный потенциал страны, но и видим потребность бизнеса Азербайджана в комплексных логистических услугах. Именно по этим причинам мы открыли представительство в Баку и выходим на местный рынок. В трехлетней перспективе от операций в Азербайджане компания прогнозирует ежегодную выручку на уровне более трех миллионов долларов", - сказал Сергушев.

Он не исключил в будущем создания в Азербайджане собственного логистического центра.

"В ближайший год мы планируем стабилизировать здесь свою деятельность и устояться на рынке, предлагая услуги по экспресс- и экономдоставке, а также помогая с таможенным оформлением. В дальнейшем не исключаем варианта создания в стране складских мощностей, своего логистического центра, который, возможно, будет в зоне свободной торговли, которая создается в Аляте. Мы там уже побывали и ознакомились с ситуацией", - сказал Сергушев.

По его словам, ценовая политика компании была определена после подробного анализа местного рынка.

"Цены на наши услуги будут в среднем на 20 процентов ниже, чем у других компаний. Кроме того, Pony Express развивает платформу экономичной доставки автомобильным транспортом по странам постсоветского пространства. Эта новая для азербайджанского рынка услуга позволит экономить до 30 процентов от тарифа экспресс-доставки", - сказал Сергушев.

Он добавил, что в ближайшее время компания планирует расширить сеть офисов в Азербайджане, открыв филиалы в Гяндже и Сумгайыте.

(Автор: Максим Цурков)