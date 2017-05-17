Нефтяная корзина ОПЕК 16 мая незначительно подешевела

2017-05-17 13:36 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Цена нефтяной корзины ОПЕК 16 мая составила 49,71 доллара за баррель, что на 0,01 доллара меньше показателя понедельника, сообщили Trend в среду в картеле.

Стоимость корзины ОПЕК определяется на основании цен на Saharan Blend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Эквадор), Rabi Light (Габон), Iran Heavy (Иран), Basra Light (Ирак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Ливия), Bonny Light (Нигерия), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудовская Аравия), Murban (ОАЭ) и Merey (Венесуэла).

Цена нефти снижается в среду, поскольку инвесторы отыгрывают данные Американского института нефти (API) о росте запасов "черного золота" в США.

По состоянию на 13:13 среды, стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,21 процента - до 51,54 доллара за баррель. Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 0,41 процента — до 48,46 доллара за баррель.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Натаван Эфендиева)

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