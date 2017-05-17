Сыну Фармана Керимзаде зачитан приговор

2017-05-17 14:45 | www.apa.az | 3

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу обвиняемого в мошенничестве Азиза Керимзаде.

Как сообщает АПА, на процессе под председательством судьи Рахиба Салманова был зачитан приговор, согласно которому А.Керимзаде лишен свободы на 9 лет.

Отметим, прокурор потребовал приговорить А.Керимзаде к 10 годам лишения свободы.

Согласно обвинению, Азиз Керимзаде путем обмана присвоил более 60 тысяч манатов 4 граждан. Он обвиняется по статье 178.3.2 (мошенничество с причинением крупного ущерба) УК.

Отметим, адвокат юридической консультации №3 города Баку А.Керимзаде впервые был арестован в августе 2012 года. В 9-е отделение полиции Сабаильского РУП поступила жалоба в связи с фактом мошенничества. Житель Баку Мурадов Эльчин Дадаш оглу обратился в отделение и сообщил, что представившийся адвокатом Азиз Фарман оглу Керимзаде присвоил 12 тыс. манатов. Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил А.Керимзаде и его знакомого Азера Гурбанова к 3 годам лишения свободы условно. Они были освобождены в зале суда.

А.Керимзаде является сыном известного азербайджанского писателя, покойного Фармана Керимзаде.