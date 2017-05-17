Госкомстат: Потери запасов природного газа составили 6,4%

2017-05-17 14:46 | www.apa.az | 4

Как передает АПА-Экономикс со ссылкой на Госкомстат, это на 6,5% меньше по сравнению с аналогичным показателем за соответствующий прошлогодний период. В структуре потребления 30,3% пришлось на долю мазутного топлива, 28,1% - автомобильного бензина, 26,4% - дизтоплива, 5,1% - бензина для нефтехимии, 3,7% - сжиженного газа, 2,8% - керосина для авиации и пр., 1,7% - нефтяного битума, 0,8% - смазочных масел, 1,1% - иных нефтепродуктов. Потери запасов природного газа составили 6,4%.

В январе-марте этого года бюджетные организации потребили 340,2 млн. кВт/ч электроэнергии, 83,6 тыс. Гкал тепловой энергии, 54,8 млн. кубометров природного газа. Потребление тепловой энергии увеличилось на 37,3%, природного газа – 3,4%, потребление электроэнергии сократилось на 3%.