Десять странных мифов, которые оказались правдой

2017-05-17 12:56 | www.oxu.az | 3

Вокруг нас много загадочных мифов и невероятных теорий, в которые сложно поверить. Но время от времени история наносит ответный удар и шокирует своими открытиями.

Oxu.Az со ссылкой на AdMe.ru собрал десяток правдивых и странных теорий, которые еще вчера казались выдумкой.

Банкоматы распознают людей по голосу, глазам и типу внешности



В 2015 году Китай представил первые банкоматы, которые распознают лица пользователей. Сегодня это неплохой метод борьбы с мошенниками, а завтра — полноценная замена пластиковым картам. Некоторые банкоматы распознают клиента банка по лицу и голосу уже сейчас.

Фтор может нанести вред зубам



Стоматологи рекомендуют зубные пасты с фторидами как способ борьбы с кариесом. Но недавние исследования в Новой Зеландии свидетельствуют о том, что фтор приносит больше вреда. Попадая в организм, он ухудшает работу мозга, нервной системы, органов ЖКТ, особенно почек и печени, ускоряет естественное старение, приводит к ломкости костей.

Ученые создают гибриды животных



Вчера это было сюжетом фантастического фильма, а сегодня на фермах живут гибриды животных и птиц, а в зоопарках — необычные дикие звери. Ученые теперь работают с ДНК, чтобы в одном животном совмещать лучшие гены двух разных видов или выявить гены, которые помогут лечить болезни и продлевать жизнь.

Сахар влияет на поведение и развитие детей



Опасность представляют простые углеводы и рафинированный сахар, которые вызывают резкий скачок глюкозы в крови. Группа исследователей пришла к выводу, что адреналин выделяется у детей при более высоком содержании сахара в крови, чем у взрослых. Все это влияет на концентрацию, мешает ребенку усваивать информацию и контролировать эмоции. Джейми Оливер призывает максимально снизить потребление сахара, чтобы уберечь детей от ожирения, кариеса и других болезней.

Далай-лама работал на ЦРУ



Во второй половине прошлого века ЦРУ финансировало Движение за независимость Тибета, а также лично действия Далай-ламы. Это было сделано в рамках программы дестабилизации коммунистических стран ради победы в холодной войне. Далай-лама знал, откуда поступают средства, но отрицал причастность к политическим планам ЦРУ.

Богемская роща существует



Место, где отдыхает мировая элита с конца XIX века. Здесь собираются политики, музыканты, деятели искусств и богачи, чтобы наслаждаться лучшими развлечениями и совершать загадочные обряды. В начале 2000-х благодаря скрытой видеосъемке местных ритуалов общественность снова заинтересовалась этим местечком, пока члены «Богемского клуба» открыто не подтвердили: Богемская роща действительно существует.

Фруктовый сок вреден для детей



В соки часто добавляют лимонную кислоту, которая разрушает эмаль, из-за чего появляются сколы и трещины, в которых размножаются бактерии. Фруктовый сок не утоляет жажду, содержит много сахара, вызывает проблемы с работой ЖКТ и аллергии, а также запускает индуцированный пищевыми белками синдром энтероколита, который может привести к смерти. Лучше всего ограничиться 1 стаканом сока в день в качестве сладкого, а для утоления жажды пить обычную воду.

Существуют микропули, вызывающие сердечный приступ



Оружие спецслужб, как будто созданное для Джеймса Бонда. Микропули, которые при выстреле попадают в кожу жертвы, словно жало насекомого. На коже остается лишь красная точка, а смертельный яд быстро попадает в кровь, вызывая сердечный приступ. Невероятное изобретение, которым официально спецслужбы больше не пользуются.

За Эрнестом Хемингуэем следили спецслужбы



Эрнест Хемингуэй был уверен, что ФБР следит за ним. Но его близкие и друзья считали это паранойей. Спустя десятилетия ФБР рассекретило архивы, согласно которым за Хемингуэем действительно следили из-за его связей с Кубой, что, по словам многих, и привело к самоубийству писателя.

Цены на алмазы искусственно завышают



Алмазы уже не так редки в природе. По сути, это обычный камень, и его добыча серьезно облегчилась за последние 150 лет. Но в течение долгого времени компания De Beers контролировала поставки алмазов и искусственно завышала цены на них. Помогла и рекламная кампания, закрепившая у людей стереотип о том, что обручальные кольца с бриллиантами должны стоить дорого.

A.C.

