В Азербайджане будут построены заводы по производству и переработке семян - министр

2017-05-17 13:43 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В этом году развитие производства семян является основной целью, стоящей перед сельскохозяйственным сектором Азербайджана, сказал в среду журналистам министр сельского хозяйства Гейдар Асадов.

По его словам, для достижения этой цели, уже проводится необходимая работа. "Мы уже начали строительство крупных предприятий, специализирующихся на производстве овощных и картофельных семян. Думаю, что к концу года эти предприятия будут сданы в эксплуатацию. Кроме того, мы начали строительство пунктов приема семян при наших исследовательских институтах в ряде регионов Азербайджана. Некоторые из них уже готовы. В будущем мы планируем строительство заводов по производству и переработке семян", - сказал Асадов.

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