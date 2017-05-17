Азербайджанская команда по стрельбе завоевала «золото» Исламиады

2017-05-17 13:43 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - На IV Играх исламской солидарности Азербайджан завоевал золотую медаль в смешанном командном соревновании по стрельбе из пневматического пистолета на расстоянии 10 метров.

Первая команда в составе Руслана Лунева и Нигяр Насировой победила в финале команду Омана.

Третье место заняла первая команда Ирана.

Вторая азербайджанская команда в составе Расула Мамедова и Зарифы Гасымовой довольствовалась седьмым местом.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Текст: Кямаля Сеидова)