Рене Ван дер Линден: «Совместная экономическая деятельность между Королевством Нидерландов и Азербайджаном может служить примером» - ОБНОВЛЕНО

2017-05-17 14:49 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА, Рене Ван дер Линден подчеркнул, что осуществляемая между Королевством Нидерландов и Азербайджаном совместная экономическая деятельность вносит вклад в популяризацию Азербайджана в мире. Он сказал, что это может служить примером плодотворного сотрудничества и для других стран региона, где расположены Нидерланды.

Выразив признательность за добрые слова, Президент Ильхам Алиев отметил, что усилия Рене Ван дер Линдена, направленные на укрепление нашего сотрудничества, играют важную роль в развитии двусторонних отношений. Подчеркнув взаимную заинтересованность в расширении азербайджано-нидерландских связей, глава государства отметил значение визитов различного уровня между нашими странами.

Президент Ильхам Алиев с удовлетворением указал на участие большего количества компаний из Королевства Нидерландов в важных проектах Азербайджана. Глава государства сказал, что Королевство Нидерланды по традиции активно участвует в проводимой в Баку Азербайджанской международной сельскохозяйственной выставке, отметил хорошие перспективы сотрудничества в области сельского хозяйства.

Подчеркнув расширение экспортного потенциала Азербайджана, глава государства сообщил, что в последние 4 месяца ненефтяной экспорт нашей страны увеличился на 22 процента.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о расширении сотрудничества в области образования, туризма, сельского хозяйства и других сферах.

Бывший председатель Сената Королевства Нидерландов, руководитель группы «Нидерландские друзья Азербайджана» Рене Ван дер Линден преподнес главе государства памятный подарок.

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12:36

Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев принял бывшего председателя Сената Королевства Нидерландов, руководителя группы Нидерландские друзья Азербайджана Рене Ван дер Линдена.

Как сообщает АПА, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.