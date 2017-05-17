Карасин: «Россия стремится к тому, чтобы Каспий стал примером взаимодействия, а не конфронтации»

2017-05-17 14:52 | www.apa.az | 3

«Россия стремится к тому, чтобы Каспий стал примером взаимодействия, а не конфронтации».

Как сообщает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом заявил сегодня статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин на полях совещания по вопросам Каспия.

«Мы считаем, что это одно из самых важных дел, которые РФ сейчас осуществляет, потому что Каспий должен быть примером взаимодействия, а не конфронтации. Мы хорошо понимаем, что в мире неспокойно, появилась какая-то неопределенность. Каспий должен быть позитивным примером».

По его словам, для этого есть все необходимые условия: «Мы работаем над тем, чтобы каспийские государства почувствовали себя акторами, с тем чтобы, не в ущерб, конечно, внерегиональным силам, но показать пример того, как можно объединиться в регионе в решении сложных проблем. А такие проблемы есть — это экология, это угроза безопасности, это чрезвычайные ситуации».