Обнародована численность населения Азербайджана

2017-05-17 13:00 | www.oxu.az | 2

С начала года численность населения Азербайджана выросла на 19 441 человек или 0,2% и на 1 апреля 2017 года составила 9 829 442 человека.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, удельный вес городского населения составляет 53%, сельского населения - 47%, мужчин - 49,9%, женщин - 50,1%.

Плотность населения в Азербайджане составляет 114 человек на один квадратный километр. Этот показатель в НАР составил 83 человека, в Баку 1051 человек, в Лянкяранском экономическом районе 152 человека, Абшеронском экономическом районе - 151 человек, Гянджа-Газахском - 103, в Аранском экономическом районе - 94 человека.

В январе-марте в стране родились 34 967 детей, примерно 389 детей в день. На каждую 1000 человек населения приходятся 14,6 ребенка. Из новорожденных 626 - двойняшки, 15 - тройняшки. Уровень рождаемости особенно высок в Лянкяранском (17,9), Аранском (16,3), Нагорно-Ширванском (16,2), Губа-Хачмазском (15.2) экономических районах. 47,3% новорожденных девочки, то есть на каждые 100 девочек приходится 111 мальчиков (биологическая норма 105-107). На каждую тысячу мужчин в стране приходятся 1006 женщин.

В январе-марте зарегистрировано 15 860 случаев смерти, уровень смертности составляет 6.6 на каждую 1000 человек.

В январе-феврале в Азербайджане было зарегистрировано 13 305 браков и 3 611 разводов. Число браков на каждую тысячу человек составило 5,6, ед., а число разводов - 1,5 ед.

В январе-феврале соответствующие структуры Государственной миграционной службы и министерства внутренних дел зарегистрировали 635 человек, прибывших в Азербайджан для постоянного проживания, и 334 человека, уехавших из страны.

З.Г.

