Azercell проявил неуважение к абоненту – ФОТО

2017-05-17 13:10 | www.oxu.az | 2

В социальной сети Facebook произошло интересное событие.

Как передает Oxu.Az, сотрудник мобильного оператора Azercell по SMM (Social Media Marketing (SMM) - процесс привлечения трафика или внимания к бренду или продукту через социальные платформы) прокомментировал пост одного из пользователей сети.

Сотрудник посоветовал пользователю прекратить переписку в разделе комментариев.

Представитель Azercell потребовал у пользователя написать конкретный вопрос на основной странице. Это вызвало недовольство пользователя.

A.M.

