Azercell проявил неуважение к абоненту – ФОТО
2017-05-17 13:10 | www.oxu.az | 2
В социальной сети Facebook произошло интересное событие.
Как передает Oxu.Az, сотрудник мобильного оператора Azercell по SMM (Social Media Marketing (SMM) - процесс привлечения трафика или внимания к бренду или продукту через социальные платформы) прокомментировал пост одного из пользователей сети.
Сотрудник посоветовал пользователю прекратить переписку в разделе комментариев.
Представитель Azercell потребовал у пользователя написать конкретный вопрос на основной странице. Это вызвало недовольство пользователя.