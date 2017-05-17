Как стать звездой интернета в 106 лет? – ВИДЕО

2017-05-17 13:20 | www.oxu.az | 3

Ее кулинарные видео из глухой индийской деревушки смотрят миллионы людей.

Стошестилетняя жительница Индии - Мастанамма - стала звездой интернета благодаря кулинарным рецептам, которые ее правнук выкладывает на Youtube.

Как сообщает Oxu.Az, видеосюжет об индийской прабабушке, которая не помнит своего возраста точно, но предполагает, что ей 106 лет, снят ВВС.

Она делится рецептами традиционных блюд, которые готовит только на костре. В своей «кухне на поле» она в основном готовит овощные блюда, чечевицу, креветки и яйца.

Но ее коронное блюдо – курица в арбузе.

Количество соли и приправ она определяет на глаз. Овощи чистит ногтями; в других случаях использует традиционный индийский нож-тесак.

«Мне удобно пользоваться таким ножом», - говорит Мастанамма.

Готовая еда подается к столу на банановых листьях. Едят ее руками.

Здесь нет не только столовых приборов, но и современной техники, в том числе, мобильных телефонов.

Канал Мастанаммы в Youtube ведет ее правнук вместе со своим другом.

И.Н.