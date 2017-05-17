Южная Корея за открытие линий связи с КНДР

2017-05-17 13:30 | www.oxu.az | 3

Южная Корея выступила за возобновление канала связи с КНДР, согласно политике нового президента страны Мун Чжэ Ина, которая заключается, с одной стороны, в введении санкций, с другой — в налаживании диалога с Пхеньяном.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Life, об этом сообщает Reuters.

«Наша основная позиция заключается в том, что линии связи между Южной и Северной Кореей должны быть открыты. Министерство объединения рассмотрело внутренние варианты по этому вопросу, но пока ничего не решено», - заявил представитель ведомства.

Н.О.