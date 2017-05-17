Азербайджан увеличил экспорт агропродуции на 44% - министр (версия 2)

2017-05-17 14:11 | www.trend.az | 3

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БАКУ /Trend/ - Экспорт азербайджанской сельхозпродукции в январе-апреле 2017 года вырос на 44 процента по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года.

Об этом сказал в среду министр сельского хозяйства Азербайджана Гейдар Асадов на церемонии открытия XXIII Азербайджанской международной выставки "Пищевая промышленность".

По словам министра, в то время, как главной проблемой мира является обеспечение продовольственной безопасности, Азербайджан нацелен на ежегодное увеличение своего экспорта. "Основной рост экспорта за прошедшие четыре месяца наблюдался в растительной продукции, в частности в экспорте плодоовощной продукции. Что касается наших ожиданий на будущее, то мы ожидаем еще большего увеличения экспорта в следующие годы", - сказал министр.

С 17 по 19 мая в Баку проходит XXIII Азербайджанская международная выставка «Пищевая промышленность» WorldFood Azerbaijan 2017 и XI Азербайджанская международная выставка «Сельское хозяйство» CaspianAgro 2017.

Впервые в этом году выставка CaspianAgro получила поддержку от Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO). Также обе выставки поддерживают Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) и Национальная конфедерация организаций предпринимателей (работодателей). Организаторами выставок выступают компании Iteca Caspian (WorldFood Azerbaijan) и Caspian Event Organisers (CaspianAgro). В этом году в выставках WorldFood Azerbaijan и CaspianAgro принимают участие 331 компания из 28 стран мира, из которых 70 процентов - иностранные экспоненты и 30 процентов -локальные.

Среди участников шесть национальных групп из Беларуси, Венгрии, Грузии, Китая, Нидерландов, Шри-Ланки. Выставки занимают два зала Бакинского экспо-центра и прилегающую наружную площадку. WorldFood Azerbaijan 2017 принимает 164 компаний из 21 страны мира, среди которых Азербайджан, Беларусь, Бельгия, Греция, Испания, Италия, Латвия, Казахстан, Россия и другие. Впервые в этом году в выставке участвует Мексика. С национальным стендом выступают Венгрия, Шри-Ланка и Республика Беларусь. С региональным стендом участвует Ставропольский край (Россия). Экспортный потенциал Польши представляет Польское посольство в Азербайджане.

Второй год подряд на выставке принимает участие Государственный чайный комитет "Шри-Ланка Ти Борд", который возглавляет на выставке группу производителей цейлонского чая из Шри-Ланки. Впервые в выставке принимает участие сеть белорусских магазинов в Баку. Отрадным фактом является то, что на выставке активно представлены азербайджанские компании, которые выступают под брендом Made in Azerbaijan. Так, местный блок экспонентов возглавляют постоянные участники выставки - Azersun Holding, Gilan Holding, Metak, местные экспортеры фруктов и овощей представлены компаниями Amoris, Buta Group. Среди дебютантов этого года такие компании, как Bal Xurma, представляющие новый продукт на рынок – сушеную хурму с особым способом обработки, Sem-Az (лабораторное оборудование), Enes (упаковка).

Таким образом, участники WorldFood Azerbaijan 2017 продемонстрируют продукцию в следующих разделах: оборудование для пищевой промышленности, продукты питания, овощи и фрукты, мясо и птица, кофе и чай, консервированные, молочные продукты, бакалея, ингредиенты, кондитерские и мучные изделия, напитки, холодильные системы, лабораторное оборудование и многое другое. На одной площадке с выставкой WorldFood Azerbaijan проходит Каспийская международная выставка «Упаковка, тара, этикетка и полиграфия» Ipack Caspian 2017. По сравнению с прошлым годом состав участников и ассортимент предлагаемой продукции значительно расширился. В рамках выставки экспоненты из Азербайджана, Италии, ОАЭ, России, Турции, Украины и других стран, предлагают вниманию посетителей как саму тару и упаковку, так и различные решения ее производства.

Организаторами выставок WorldFood Azerbaijan и Ipack Caspian выступают Британская компания ITE Group и ее партнер компания Iteca Caspian. Успех выставок является результатом командной работы всей сети партнеров компании ITE Group, активно привлекающих международные компании к участию в азербайджанских выставках. Среди них компании ITE London, EUF (Турция), Сaspian Event Management (ОАЭ), ITE China (Китай), ITE Poland (Польша).

CaspianAgro 2017, являясь одной из крупных региональных выставок, ежегодно собирает сотни производителей сельскохозяйственной продукции и продовольствия и тысячи посетителей из разных стран. В последние годы выставка демонстрирует колоссальный рост, как по количеству участников, так и по количеству посетителей. CaspianAgro 2017 собрал на одной площадке 167 производителей, дистрибьюторов сельскохозяйственных товаров и оборудования из 19 стран мира. Среди стран-участниц Азербайджан, Беларусь, Италия, Китай, Россия, Турция, Шри-Ланка и другие. Национальными группами выступают Грузия, Нидерланды и дебютант этого года Китай, провинция Цзянси.

Впервые страной-партнером выставки стало Королевство Нидерландов. Спонсором регистрации выставки является Maschio Gaspardo. В этом году состав участников на 30 процентов пополнился компаниями, ранее не принимавшими участие в выставке. В целом, выставка охватывает самые актуальные сферы сельскохозяйственной отрасли и предоставляет широкий ассортимент продукции, среди которой оборудование для птицефабрик, тепличное оборудование и строительство парников под ключ, оборудование для животноводческой отрасли, субстраты, корма для животных и рыб, семена, минеральные удобрения, сельскохозяйственная техника и многое другое.

Расширенно представлены: ирригационные системы, сельскохозяйственная техника для хлопководства, которое получило большое развитие в последние годы в Азербайджане. Сектор «Лабораторное оборудование» представляет микроскопы, аппараты, лабораторные приборы и оборудование, для повышения урожайности и регулярного исследования сельскохозяйственных культур: от веса до определения степени зараженности растений вредными веществами, процента содержания влажности и многое другое. Экспозиция сельскохозяйственной техники располагается как внутри Бакинского экспо-центра, так и на открытой площадке. Здесь можно будет увидеть различные сельхозуборочные, землепашные, посевные машины, комбайны от таких производителей и дистрибьюторов как Гянджинский автомобильный завод, «Azertexnika», «Клевер», «Ростсельмаш», «Гомсельмаш», «Cansa», «John Deer», «ASENA KO», «Amкodor» и другие.

Положительным фактом выставки является то, что в этих секторах наравне с зарубежными производителями представлен бренд Made in Azerbaijan. Продукцию под этим брендом представляют компании из Азербайджана, среди которых есть постоянные участники (Agrosell, Гянджинский автомобильный завод, Kaspi Yıldız и многие другие), а также те, кто делают первые шаги в освоении сельхозрынка страны и ищут на выставке зарубежных партнеров для экспорта своей продукции. Среди дебютантов этого года азербайджанские компании Asena Ko, D.Fruits, Binе Agro, Buzovna Shitili, Azdynamics.

(Автор: Анвар Мамедов)