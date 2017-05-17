Лейлу и Арифа Юнуса насильно приведут в суд

2017-05-17 13:50 | www.oxu.az | 3

Сегодня в Бакинском апелляционном суде был проведен судебный процесс по жалобе, поданной на приговор в отношении директора Института мира и демократии Лейлы Юнус и ее супруга Арифа Юнуса.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, на процессе под председательством судьи Мирпаши Гусейнова выступил адвокат Юнусовых Эльчин Садыгов.

Он сказал, что поскольку его подзащитные находятся за границей, они не могут присутствовать на заседаниях. Адвокат попросил обеспечить их онлайн-присутствие посредством интернета. Ходатайство не было удовлетворено. Судья принял решение о принудительном приводе на заседание Лейлы и Арифа Юнус.

Процесс продолжится 31 мая.

Отметим, Лейла и Ариф Юнус обвиняются по статьям 178.3.2 (мошенничество (с причинением крупного ущерба) и др. Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил 13 августа 2015 года Лейлу Юнус и ее супруга Арифа Юнуса, соответственно, к 8 с половиной годам и 7 годам лишения свободы. Обвиняемые лица не согласились с вынесенным приговором и подали апелляционную жалобу.

12 ноября 2015 года Бакинский апелляционный суд принял решение о смене меры пресечения в отношении правозащитника Арифа Юнуса. Согласно решению суда А.Юнус освобожден из зала суда и в его отношении избрана иная мера пресечения - домашний арест. 9 декабря 2015 года в Бакинском апелляционном суде состоялось рассмотрение жалобы директора не имеющего государственной регистрации Института мира и демократии Лейлы Юнус. Суд, рассмотрев жалобу, изменил наказание Л.Юнус на условное заключение с 5-летним испытательным сроком, она была освобождена прямо в зале суда.

На данный момент супруги находятся на лечении в Голландии.

A.M.

