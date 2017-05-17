Рафаэль Агаев: Хотел бы, чтобы мой сын играл в «Ювентусе» – ВИДЕО

2017-05-17 14:00 | www.oxu.az | 2

Звезда мирового каратэ Рафаэль Агаев стал гостем передачи «Hər şey daxil» на телеканале «Xəzər».

Как передает Oxu.Az, Рафаэль Агаев рассказал о своих победах на IV Исламских играх солидарности «Баку 2017».

За свои успехи спортсмен в первую очередь благодарен своей семье. Он также рассказал, что до прихода в карате больше хотел стать футболистом.

По словам Агаева, даже после победы на чемпионате Европы по карате в 19 лет он хотел оставить карате и заняться футболом. Однако Рафаэль не жалеет, что выбрал этот вид спорта. Говоря о своем новорожденном сыне Рамале, он заявил, что хочет видеть его спортсменом и чемпионом. Рафаэль Агаев добавил, что хочет, чтобы его сын стал футболистом.

«Пока что я не хочу, чтобы мой сын играл в Азербайджане. Очень хотел бы видеть его в составе азербайджанского «Ювентуса». Для этого готов на все», - сказал Рафаэль.

Отметим, что Рафаэль Агаев за свою карьеру 5 раз становился чемпионом мира, а 10 раз завоевал звание чемпиона Европы.

А.М.