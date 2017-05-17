Баку-2017: Азербайджанский боксер в шаге от «золота» Исламиады

2017-05-17 14:44 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - На IV Играх исламской солидарности Баку-2017 азербайджанский боксер Кямран Шахсуварлы (75 кг) пробился в финал.

В полуфинале Кямран Шахсуварлы оказался сильнее марокканского соперника Юнесса Гарруми, и победил его со счетом 5:0.

В запланированной на завтра финальной встрече, соперником Шахсуварлы будет казахстанский боксер Турсынбай Кулахмет.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Текст: Кямаля Сеидова)