ЕС выделил €10 млн на образование в Сирии

2017-05-17 14:49 | www.trend.az | 2

Евросоюз выделил €10 млн на образовательные проекты в Сирии. Об этом говорится в распространенном заявлении Еврокомиссии (ЕК), передает ТАСС.

"В рамках своего Инструмента содействия миру и стабильности ЕС предоставит €10 млн на поддержку директоратов по образованию в Сирии", - говорится в заявлении ЕК.

Эти средства должны быть направлены на "поддержку доступа населения к базовому образованию и содействие учителям и их семьям в провинциях Идлиб, Дераа и Алеппо". Кроме того, ЕС намерен помогать "оказанию психосоциальной помощи учителям и ученикам, чтобы помочь им правиться с психологическими травмами".

ЕК также подчеркнула, что выделение этих €10 млн свидетельствует о продолжении последовательной поддержки со стороны ЕС сирийского населения с первых дней кризиса.

В Сирии с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт, в результате которого, по данным ООН, погибло свыше 500 тысяч человек. Правительственным войскам противостоят группировки боевиков, принадлежащие вооруженным формированиям различной политической направленности. Наиболее активными являются террористическая группировка "Исламское государство", YPG и PYD.