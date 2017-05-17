Спасенный от колдунов альбинос из Африки стал моделью – ФОТО

2017-05-17 14:23 | www.oxu.az | 2

Страдающий альбинизмом 19-летний выходец из Сьерра-Леоне Веа Бангура (Weah Bangura) дебютировал в качестве модели на Неделе моды Mercedes-Benz в Австралии.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на австралийское издание Daily Telegraph.

Молодой человек утверждает, что на родине его преследовали колдуны, делающие снадобья из волос, крови и костей альбиносов.

«Они используют каждую часть тела, дробят наши кости и пьют нашу кровь», - рассказывает Бангура. В детстве его никогда не пускали на улицу, чтобы мальчик не попался на глаза посторонним.

В 2003 году семья Бангуры перебралась в Австралию. По его словам, он с девяти лет мечтал стать моделью. «Мода дает мне свободу, а мое прошлое ничего не значит», - объясняет он.

Ему удалось заключить контракты c брендами P.E. Nation и Toni & Guy. Во время Недели моды молодой человек демонстрировал одежду сиднейского модельера Джастина Кэссина (Justin Cassin).

У альбиносов отсутствует пигмент меланин, который придает окраску коже, волосам и радужной оболочке глаза.

В апреле сообщалось, что 25-летняя медсестра из Ганы, страдающая витилиго, стала успешной моделью.

A.C.

