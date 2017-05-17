Экспертный совет Baku Network обсудил вклад Льва Гумилева в изучение истории тюркских народов (ВИДЕО)

2017-05-17 15:02 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Экспертный совет Baku Network провел дискуссии, посвященные творчеству выдающегося тюрколога, историка-этнолога и востоковеда Льва Гумилева, его вкладу в изучение истории тюркских народов.

Дискуссии были приурочены к 105-летию со дня рождения выдающегося ученого-историка.

В обсуждениях приняли участие руководитель Экспертного совета Baku Network, доктор философских наук Эльхан Алескеров, директор российского Центра Льва Гумилева Павел Зарифуллин, президент Фонда «Деде Горгуд» Эльдар Исмайлов и директор агентства «Новости-Азербайджан» Гюльнара Мамедзаде.

Первой отметить мероприятиями юбилей выдающегося ученого Льва Гумилева предложила Национальная академия наук Азербайджана, и все мероприятия прошли на самом высоком уровне, сказал директор российского Центра Льва Гумилева Павел Зарифуллин.

Он сказал, что был поражен тем, как любят и знают творчество Льва Гумилева в братском Азербайджане.

Зарифуллин сказал, что Льва Гумилева называют «научным отцом тюрков».

Он отметил, что Гумилев всегда отстаивал интересы тюркских народов, и всегда писал, что всю свою жизнь защищал интересы тюркских народов, оберегал их от неправды, которой их завалили в течение столетий псевдоисторики, псевдоученые.

"Лев Гумилев своими трудами показал, что история тюркских народов богата, насыщенна и благородна, их культура находится на самом высоком уровне. Лев Гумилев фактически дал тюркским народам самосознание», - сказал директор центра.

По словам Зарифуллина, Гумилев называл центром евразийского материка Каспийское море, и в своих трудах подробно описывает историю народов этого материка и подчеркивает значимость Каспия.

«Лев Гумилев – человек планетарного масштаба», - так охарактеризовал выдающегося ученого президент Фонда «Деде Горгуд» Эльдар Исмайлов.

По его словам, многие малочисленные тюркские народы в своей истории основываются на трудах великого ученого-историка Гумилева. Теория исторической объективности, начатая Гумилевым, продолжает приносить свои плоды и сегодня, отметил Исмайлов.

Историю Азербайджана всегда представляли в ином виде, и Лев Гумилев был одним из немногочисленных ученых, который своим творчеством показал миру реальную историю Азербайджана. И поэтому его так сильно любят в Азербайджане, сказал в ходе дискуссий руководитель Экспертного совета Baku Network, доктор философских наук Эльхан Алескеров.

Истоки мультикультурализма в Азербайджане уходят корнями в историю. Мультикультурализм – этап цивилизации и эволюции, а не какое-то социальное явление, отметил он.

По словам Алескерова, Лев Гумилев внес большой вклад в развитие мультикультурализма в Азербайджане, где тысячелетиями мирно сосуществуют представители различных народов, этнических и религиозных групп.

По мнению директора агентства «Новости-Азербайджан» Гюльнары Мамедзаде, все идеи, заложенные Гумилевым более полувека назад, сейчас получают новое рождение.

«В настоящее время мы видим те процессы, которые сегодня развиваются на евразийском пространстве, видим переосмысление отношений ведущих держав региона, таких как Россия, Турция и др. Особую миссию в этих процессах сегодня играет Азербайджан. Поэтому неудивительно, что идеи Гумилева обсуждают и переосмысливают на огромном пространстве, включая Россию, Азербайджан, Казахстан, Турцию. Этот процесс получает новое рождение, и кульминация этого процесса еще не наступила. Возможно, в перспективе пяти- десяти лет мы увидим совершенно иную картину на евразийском пространстве, и она будет отражать те ценности, которые были заложены Львом Гумилевым», - сказала Мамедзаде.

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