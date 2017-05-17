Закир Гасанов встретился с послом Японии

2017-05-17 15:48 | www.apa.az | 3

Министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Японии в Азербайджане Теруюки Катори.

Как сообщили АПА в пресс-службе Минобороны, министр особо отметил деятельность по укреплению взаимного доверия и развитию существующих отношений между Японией и Азербайджаном во многих направлениях. Министр пожелал послу удачи в дипломатической деятельности.

Дипломат отметил, что доволен началом своей деятельности в Азербайджане и не пожалеет усилий для развития азербайджано-японский отношений, в частности в военной сфере.

В ходе встречи стороны обсудили военно-политическую ситуацию, вопросы региональной безопасности и др.