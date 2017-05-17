В Гахе 79-летний мужчина совершил суицид

2017-05-17 15:50 | www.apa.az | 3

Как сообщили шеки-загатальскому бюро АПА в правоохранительных органах, происшествие было зарегистрировано сегодня днем в селе Чинарлы.

Тело жителя села Чинарлы Абдуллаева Назирмамеда Мехди оглу (1938 г.р.) было обнаружено в стойле во дворе дома, где он проживал.

В ходе расследования выяснилось, что 79-летний Н.Абдуллаев повесился. Согласно информации, инвалид по зрению Н.Абдуллаев в последнее время страдал от онкологического заболевания. По этой причине он и ранее несколько раз предпринимал попытки суицида.

По факту в прокуратуре Гахского района возбуждено уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства) УК АР, ведется расследование.