Названы доходы мобильных операторов в этом году

2017-05-17 14:38 | www.oxu.az | 2

В январе-апреле 2017 года информационные предприятия и предприятия связи оказали физическим и юридическим лицам услуги на сумму в 530 млн манатов, из которых 71,7% составляют услуги населению.

Об этом Oxu.Az сообщили в Госкомитете по статистике.

В январе-апреле 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года стоимость услуг связи и информации выросла на 2,9%, 80,9% доходов в этой области пришлось на долю негосударственного сектора.

48,3% или 256,2 млн манатов дохода, полученного от услуг, было сформировано в секторе мобильной телефонной связи.

У.А.

