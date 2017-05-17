В Агсу 30-летняя женщина совершила попытку суицида

2017-05-17 16:06 | www.apa.az | 3

В Агсу зарегистрирован случай отравления лекарственными препаратами.

Как сообщает местное бюро АПА, уроженка России Марина Егоровна Звезденко (1987 г.р.) приняла психотропные препараты и впала в кому. Ее поместили в отделение реанимации Центральной больницы Агсуинского района. Причины инцидента выясняются.

Отметим, Е.Звезденко переехала в Агсу и создала здесь семью, у нее имеется один ребенок. Предполагается, что женщина пыталась совершить суицид.

По факте ведется расследование в прокуратуре Агсуинского района.