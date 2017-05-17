В Баку снесли 9,3-миллионное здание банка

2017-05-17 14:44 | www.oxu.az | 2

Глава Исполнительной власти города Баку Гаджибала Абуталыбов 18 ноября 2014 года подписал распоряжение о строительстве нового парка. Согласно распоряжению, для этого было снесено здание Бакинского филиала Национального банка Ирана (Bank Melli İran Baku), стоимость которого составляет 9 млн 295 тыс. 964 манатов.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, эта информация отражена в аудиторском отчете банка за 2016 год.

В документе подчеркивается, что стороны не смогли прийти к соглашению в вопросе компенсации:

«Несмотря на это, руководство банка верит, что их условия будут приняты. В настоящее время банк принимает меры для получения компенсации за нанесенный ущерб. Это дело рассматривает Бакинский административно-экономический суд №1.

3 июля 2013 года здание было вновь оценено независимой оценочной компанией. После оценивания здания справедливая стоимость составила 9 млн 400 тыс. манатов. Здание первоначально было заложено Royal Bank для полученных из банков депозитов.

У.А.

