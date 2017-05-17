Президент посетил проходящие в Баку выставки

2017-05-17 14:48 | www.oxu.az | 3

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с проходящими в Баку XXIII Азербайджанской международной выставкой «Пищевая промышленность» World Food Azerbaijan-2017 и XI Азербайджанской международной выставкой «Сельское хозяйство» CaspianAgro-2017.

Как передает Oxu.Az, министр сельского хозяйства Гейдар Асадов подробно проинформировал главу государства о выставках.

Было отмечено, что за годы работы выставки зарекомендовали себя как надежный фундамент для традиционных встреч специалистов, демонстрации оборудования, товаров и услуг пищевой и сельскохозяйственной отрасли, предоставляющие возможность найти клиентов, укрепить уже существующие отношения с партнерами по бизнесу, выйти на новые рынки сбыта.

На протяжении многих лет министерство сельского хозяйства Азербайджана оказывает неоценимую поддержку выставкам World Food Azerbaijan и Caspian Agro. Впервые в этом году выставка Caspian Agro получила поддержку от Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO). Также обе выставки поддерживают Фонд поощрения экспорта и инвестиций в Азербайджане (Azpromo) и Национальную конфедерацию предпринимателей Азербайджанской Республики. Организаторами выставок выступают компании Iteca Caspian (World Food Azerbaijan) и Caspian Event Organisers (Caspian Agro).

В этом году в выставках World Food Azerbaijan и Caspian Agro принимают участие 331 компания из 28 стран мира, из которых 70 процентов - иностранные экспоненты и 30 процентов - локальные. Выставки занимают два зала Баку Экспо Центра и прилегающую наружную площадку.

Н.О.

