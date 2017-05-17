В 10 учебных заведениях Азербайджана преподаватели будут приняты на работу без конкурса

2017-05-17 16:25 | www.apa.az | 3

«В прошлом году рекордное число учителей – 27 тысяч человек приняли участие в экзаменах для приема на работу. Результаты кандидатов, набравших больше проходного балла (36 баллов), остаются в силе в течение одного года. Они смогут принять участие в конкурсе в этом году по прошлогодним результатам. Число набравших более 48 баллов в прошлом году превышало 5 тысяч человек. Точное число набравших проходной балл кандидатов не известно».

Как сообщает АПА, об этом заявил и.о. завотделом человеческих ресурсов Министерства образования Эшги Багиров.

Э.Багиров сказал, что в этом году в некоторых учебных заведениях учителям предоставили возможность устроиться на работу без конкурса, список этих учреждений уже утвержден: «Определены 10 таких учреждений. Все они находятся в подчинении Министерства образования. Кандидат должен быть согласован с министерством».

Список кандидатов будет представлен в министерство, затем изучен соответствующей комиссией. В будущем возможно будет рассмотрен вопрос предоставления таких полномочий другим учреждениям, которые не находятся в подчинении Министерства образования и имеют высокие академические показатели (высокий результат на олимпиадах, соревнованиях). Перед учителями, желающими работать в этих учреждениях, будут поставлены более высокие требования. Эти кандидаты, безусловно, должны набрать самые высокие баллы».

Официальный представитель министерства добавил, что в предыдущие годы прием на работу учителей, преподающих общеобразовательные предметы в профессиональных учебных заведениях, осуществлялся на конкурсной основе. Принявшим участие в конкурсе и набравшим соответствующий балл лицам направление на работу выдавало Министерство образования: «В этом же году будет по-другому. Прием в профессиональные учебные заведения будет проводиться созданным в 2016 году Государственным агентством по профессиональному образованию. Эти учителя будут избраны из кандидатов, набравших соответствующий балл на тестовых экзаменах».